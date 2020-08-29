Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в матче Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинз» в четвертом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Ондржей Палат, также отличился Виктор Хедман. У проигравшей команды шайбу забросил Джейк Дебраск
Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков.
«Тампа» увеличила отрыв в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет 1 сентября.
Ранее НХЛ опубликовала расписание перенесенных матчей.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восток. 1/2 финала. 3-й матч
«Бостон Брюинз» (Бостон, США) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
0:1 — Палат (Пойнт) — 08:59
0:2 — Палат (Чирелли, Кучеров) — 32:29
0:3 — Хедман (Джонсон, Кучеров) — 38:04 (5x4)
1:3 — Дебраск (Койл, Грызлик) — 47:04 (5x4)