«Ростов» заявил Полоза

Футбольный клуб «Ростов» заявил полузащитника Дмитрия Полоза для участия в нынешнем сезоне чемпионата России. Об этом сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экс-хавбек национальной сборной России будет выступать за команду Валерия Карпина под 99-ым номером.

Отметим, что официально трансфер Полоза из «Сочи» в «Ростов» еще не был объявлен.

Добавим, что 29-летний футболист защищал цвета донского коллектива с 2012 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак остался доволен победой над «Тамбовом» в рамках четвертого тура РПЛ.