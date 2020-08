Источник: «Челси» приобрел игрока «Лестера» Чилвела

Лондонский «Челси» приобрел игрока английского «Лестера» Бенджамина Чилвела, сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Контракт рассчитан на пять лет.

Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) защитник провел 27 матчей, забив три мяча.



