«Бавария» установила рекорд клуба в Лиге чемпионов
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Мюнхенская «Бавария» установила рекорд клуба по результативности в Лиге чемпионов, сообщает Opta.
В четвертьфинальном матче немецкая команда разгромила «Барселону» со счетом 8:2. Таким образом, на счету мюнхенской команды уже 39 мячей в нынешнем розыгрыше турнира.
Такой результат стал рекордом команды, до этого года «Бавария» еще не разу не проводила такой результативный сезон в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Бавария» забила «Барселоне» восемь мячей и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.