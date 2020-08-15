«Бавария» установила рекорд клуба в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» установила рекорд клуба по результативности в Лиге чемпионов, сообщает Opta.

В четвертьфинальном матче немецкая команда разгромила «Барселону» со счетом 8:2. Таким образом, на счету мюнхенской команды уже 39 мячей в нынешнем розыгрыше турнира.

Такой результат стал рекордом команды, до этого года «Бавария» еще не разу не проводила такой результативный сезон в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» забила «Барселоне» восемь мячей и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.