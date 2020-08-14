«Бавария» забила «Барселоне» восемь мячей и вышла в полуфинал ЛЧ

Мюнхенская «Бавария» разгромила «Барселону» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, завершилась со счетом 8:2 в пользу немецкого клуба.

В составе победителей авторами забитых мячей стали Иван Перишич, Серж Гнабри, Йозуа Киммих, Роберт Левандовски, а также Филиппе Коутиньо и Томас Мюллер, которые оформили по дублю. Причем первые четыре гола подопечные Ханса-Дитера Флика организовали еще в первом тайме.

У каталонцев голом отметился Луис Суарес. Еще один мяч в свои ворота срезал защитник «Баварии» Давид Алаба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Бавария» прошла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион». Встреча состоится 19 августа.

Лига чемпионов. 1/4 финала

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 2:8

Голы: 0:1 — Мюллер — 4, 1:1 — Алаба (автогол) — 7, 1:2 — Перишич — 21, 1:3 — Гнабри — 27, 1:4 — Мюллер — 31, 2:4 — Суарес - 57, 2:5 — Киммих — 63, 2:6 — Левандовски — 82, 2:7 — Коутиньо — 85, 2:8 — Коутиньо — 89