Глава РФС отговорил Федуна от снятия «Спартака» с РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил владельца московского «Спартака» Леонида Федуна от снятия команды с чемпионата страны после матча первого тура против «Сочи» сообщает РБК.

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась вничью — 2:2. Команда гостей, уступавшая по ходу игры со счетом 0:2, избежала поражения благодаря двум голам с пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После встречи Федун выразил недовольство судейством и заявил, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

По информации источника, в ходе беседы с Дюковым владелец «Спартака» выразил озабоченность судейством в адрес красно-белых. Также Федун считает, что арбитры намеренно допускают против команды ошибки.

Ранее сообщалось, что «Спартак» направит письмо в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи».