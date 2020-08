Названы обладатели бонусов турнира UFC Fight Night 174

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на странице в Twitter объявил обладателей бонусов по итогам турнира UFC Fight Night 174, который прошел в Лас-Вегасе.

Бонусы за выступление вечера получили Гевин Такер за победу удушающим приемом над американцем Мартином Дэем, Эндрю Санчес, который нокаутировал представителя Швейцарии Веллингтона Турмана, Кевин Холланд за победу нокаутом над Хоакином Бакли, а также Даррен Стюарт, победивший удушающим Маки Питоло.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее российский боец Алексей Олейник подвел итоги поединка против Деррека Льюиса.

4️⃣ Performance of the Night Bonuses kind of night #UFCVegas6 pic.twitter.com/CxdcCiaVsS