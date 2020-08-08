Футболист ЦСКА Кучаев поделился эмоциями от забитого мяча в ворота «Химок»

Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев поделился эмоциями от забитого мяча в ворота «Химок», передает «Еврофутбол».

Встреча, которая проходила в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), завершилась со счетом 2:0 в пользу «армейцев».

«Все получилось, важно было набрать в первой игре три очка. На мой взгляд, голы и передачи не так важны, потому что побеждает команда, и гол забивает команда. Я просто последним коснулся мяча», — сказал Кучаев.



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