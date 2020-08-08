Роналду побил рекорд «Ювентуса» по голам за сезон

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побил рекорд туринского клуба по голам за сезон, сообщает Squawka.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» Роналду оформил дубль. Таким образом, на счету форварда 37 голов за сезон, что стало клубным рекордом по этому показателю.

Предыдущий рекорд держался 95 лет, в сезоне-1925/26 Ференц Хирцер забил 35 голов.

Примечательно, что в ответном поединке «Ювентус» обыграл «Лион», однако в следующую стадию вышел французский клуб благодаря правилу выездного гола. Общий счет двух встреч — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Лион» проиграл «Ювентусу» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов .