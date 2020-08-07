ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Веры

Московский ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу полузащитника Фаусто Веры, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, армейцы предложили за хавбека €8,5 млн плюс €1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Отмечается, что футболист взял время на размышление.

Отмечается, что одной из причин заинтересованности ЦСКА в переходе Веры является желание помочь в адаптации аргентинскому новичку Адольфо Гайчу.

В нынешнем сезоне Вера принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» заинтересован в приобретении Веры.