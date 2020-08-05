Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.

«Мы должны взять титул. Я вижу, что главный тренер вместе с его командой работают правильно. Если бы я не был уверен в этом, то этого бы не говорил», — сказал Газизов.

Функционер отметил, что клубу должна помочь его большая история и все его болельщики.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые заняли седьмое место.

Ранее Газизов прокомментировал слова Сергея Юрана о «Спартаке».