Косторная не сможет представлять академию Плющенко в следующем сезоне

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган заявил, что чемпионка Европы Алена Косторная не сможет официально перейти из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Функционер отметил, что причиной является истечение сроков подачи документов. В предстоящем сезоне фигуристка будет представлять «Самбо-80», но при этом она сможет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона.

«Мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может», — цитирует Когана RT.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая раскритиковала Плющенко.