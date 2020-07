Трамп раскритиковал спортсменов, которые преклоняют колено во время исполнения гимна

Президент США Дональд Трамп раскритиковал спортсменов, которые преклоняют колено во время исполнения национального гимна.

Напомним, данную форма протеста придумал игрок в американский футбол Колин Каперник. Он протестовал против расовой дискриминации в стране.

«С нетерпением жду спорта в прямом эфире. Но всегда, когда я вижу игрока, преклоняющего колено во время исполнения национального гимна, что является признаком большого неуважения к нашей стране и нашему флагу, для меня игра заканчивается», — написал Трамп в Twitter.



Ранее украинскую теннисистку Даяну Ястремскую обвинили в расизме.

Looking forward to live sports, but any time I witness a player kneeling during the National Anthem, a sign of great disrespect for our Country and our Flag, the game is over for me!