Глава РФПИ заявил, что Трамп спасает западную цивилизацию

Дмитриев: Трамп спасает западную цивилизацию, а Мерц делает нападки на США
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп своей политикой спасает западную цивилизацию. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Таким образом он отреагировал на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы закончилась.

«Команда Байдена безжалостно продвигала свои интересы: устанавливала послушные европейские элиты, продвигала крайне либеральную политику. Трамп спасает западную цивилизацию», — отметил Дмитриев.

Он добавил, что «грустный Мерц делает нападки на США».

До этого Мерц заявил, что для Европы являются неприемлемыми некоторые положения новой Стратегии национальной безопасности США. Он заявил, что американцам не нужно стремиться «спасти» демократию в Европе.

Кроме того Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном выразили опасения, что США могут «предать Украину и Европу». Об этом они сказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее в ФРГ отказались комментировать предупреждение Зеленскому о предательстве США.

