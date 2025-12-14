Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.

По ее информации, беседа двух политиков была сосредоточена вокруг продолжающейся работы над предложенным США мирным планом для прекращения украинского конфликта. Стармер и фон дер Ляйен «согласились с тем, что сейчас настал критически важный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать ее так долго, как это потребуется для достижения справедливого и длительного мира».

«Они также обсудили прогресс по вопросу мобилизации замороженных российских суверенных активов», — говорится в заявлении канцелярии.

12 декабря глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в Европейском союзе будут заморожены до выплат Украине со стороны России.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы государств-членов Евросоюза запустили письменную процедуру, целью которой является формальное утверждение Советом ЕС решения о бессрочной заморозке активов РФ. В публикации отмечалось, что данный шаг направлен на «создание условий для использования активов Российской Федерации в интересах Украины».

Ранее в Кремле назвали тех, кто понесет ответственность за кражу российских активов.