На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование российских активов

Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование активов России для помощи Украине
true
true
true
close
Alastair Grant/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.

По ее информации, беседа двух политиков была сосредоточена вокруг продолжающейся работы над предложенным США мирным планом для прекращения украинского конфликта. Стармер и фон дер Ляйен «согласились с тем, что сейчас настал критически важный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать ее так долго, как это потребуется для достижения справедливого и длительного мира».

«Они также обсудили прогресс по вопросу мобилизации замороженных российских суверенных активов», — говорится в заявлении канцелярии.

12 декабря глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в Европейском союзе будут заморожены до выплат Украине со стороны России.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы государств-членов Евросоюза запустили письменную процедуру, целью которой является формальное утверждение Советом ЕС решения о бессрочной заморозке активов РФ. В публикации отмечалось, что данный шаг направлен на «создание условий для использования активов Российской Федерации в интересах Украины».

Ранее в Кремле назвали тех, кто понесет ответственность за кражу российских активов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами