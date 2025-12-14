Европа хотела бы, чтобы пост президента Украины занял мэр Киева Виталий Кличко. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.

Он обратил внимание, что уже сообщалось о контактах руководства США с украинской оппозицией, а кампания по смещению нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, уже началась.

«При этом известно, что с европейской стороны есть желание поставить Виталия Кличко в качестве смены Зеленскому», — сказал Геррейру.

11 декабря политолог Дмитрий Журавлев заявил, что потенциальными кандидатами на пост президента Украины являются Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он предположил, что Зеленский «скорее всего будет баллотироваться», однако напомнил, что исторически на Украине президенты держаться только один срок. Исключением был Леонид Кучма, однако его вторая каденция оказалась «очень тяжелой», подчеркнул эксперт.

9 декабря заявил, что Киев готов провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Он отметил, что этот вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

Ранее в США допустили, что Зеленский сбежит в Израиль.