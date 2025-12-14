В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Позже Кореняко сообщил, что ограничения были сняты. Таким образом они действовали около получаса.

В ночь на 14 декабря ограничения также вводились в аэропорту Петербурга, в Ленинградской области действовал режим опасности БПЛА. Позже ограничения отменили.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в четырех аэропортах отменили временные ограничения.