Россиянам объяснили, как определить свежесть и сладость мандаринов

Эксперт Кузнецова: у хороших мандаринов кожура должна быть яркой и с «порами»
Артур Лебедев/РИА Новости

Свежие и вкусные мандарины выбрать несложно. Такие фрукты отличаются привлекательным внешним видом, приятным цитрусовым запахом и упругостью, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

«Кожура должна быть яркой, блестящей, однородной, без потемнений и пятен. При легком нажатии кожура слегка пружинит — это говорит о хорошем состоянии плодов и правильном хранении. Если мандарин слишком мягкий, с вмятинами или признаками увядания, значит, он начал портиться. Если кожура сухая и сморщенная — фрукт подсох и потерял сок», — объяснила она.

Сладость мандаринов по внешнему виду определить со 100% вероятностью невозможно. Но есть несколько факторов, которые выделяют сладкие мандарины.

  1. Масса: более сладкие мандарины, как правило, тяжелее — это значит, что внутри много сока.
  2. Упругость корки: корочка не должна быть очень жесткой, а при нажатии должна достаточно быстро возвращаться в первоначальное состояние.
  3. Кожура с «порами»: когда кожура имеет крупные, хорошо выраженные поры, а между мякотью мандарина и коркой будто есть небольшое пространство, но при этом мандарин достаточно тяжелый, то можно говорить о том, что мандарин созрел и достаточно сладкий .
  4. Запах: интенсивный цитрусовый аромат — лучший показатель зрелости.
  5. Средний размер: выбирать стоит мандарины среднего размера, так как слишком большие мандарины могут быть водянистыми, а слишком маленькие- недозрелыми.
  6. Сортовые признаки: например, мандарины с тонкой кожурой чаще бывают более сладкими, а разновидности с ярко-оранжевой или зеленоватой плотной кожурой могут быть чуть кислее.

«Важно учитывать и хвостик. У свежих мандаринов он зеленый и упругий. Сухой или потемневший хвостик говорит о длительном хранении. При выборе лучше избегать плодов с мягкими участками, плесенью или слишком сильным блеском — он может быть следствием обработки. Правильно выбранные мандарины — это не только вкусный, но и полезный продукт, который станет идеальным дополнением к зимнему рациону», — резюмировала Кузнецова.

Ранее врач объяснила, почему нельзя есть много мандаринов.

