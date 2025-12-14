На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Пулково в Петербурге возобновил работу

Росавиация: петербургский аэропорт Пулково возобновил работу
true
true
true
close
fifg/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт «Пулково» работает штатно, принимает и отправляет воздушные суда без ограничений.‍‍», — написал он.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в четырех аэропортах. Речь идет о воздушных гаванях Пскова, Геленджика, Грозного, Краснодара.

Чаще всего ограничения в аэропортах вводят на время режима опасности БПЛА в регионах.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее количество приостановивших работу аэропортов России достигло шести.

