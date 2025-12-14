В небе над Ленинградской областью сбили БПЛА

В небе над Ленинградской областью были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«В небе Ленинградской области силами ПВО уничтожены БПЛА. Отбой воздушной опасности», — написал он.

Информации о пострадавших в результате вражеской атаки не поступало.

До этого сообщалось, что обломки украинских БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае. Отмечается, что в результате падения фрагментов беспилотников выбило окна еще в четырех частных домах. По одному из адресов произошел обрыв линии электропередач.

Вечером 13 декабря российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 94 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников было сбито над Крымом — 41. Еще 24 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 6 — над Белгородской, 6 — над Курской.

Ранее Гладков раскрыл число уничтоженных беспилотников в Белгородской области.