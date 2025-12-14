На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об ударе ВС России по судну в водах Украины

«ВО»: беспилотник «Герань» нанес удар по судну VIVA в водах Украины
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат типа «Герань» нанес удар по судну VIVA, которое направлялось под флагом Тувалу в Египет с подсолнечным маслом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель» («ВО»).

Авторы канала отметили, что, согласно заявлению Военно-морских сил (ВМС) Украины, атака была совершена в Черном море в исключительной экономической зоне Украины, но за пределами зоны действия украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

12 декабря украинское издание «Страна.ua» написало, что в порту Одессы после прилетов загорелось грузовое судно. Впоследствии выяснилось, что речь идет о корабле Cenk T, принадлежащем турецкой компании Cenk Ro-Ro. На борту судна находились дизельные, бензиновые и газовые генераторы компании «AKCA», уточнил Telegram-канал Mash.

2 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России в ответ на украинские атаки на танкеры расширит номенклатуру ударов по портам Украины и по судам, заходящим туда.

Ранее российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке у побережья Турции.

