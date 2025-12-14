Экономист объяснила, как распознать у себя синдром бедности

Вопрос финансового поведения человека не всегда логичен. Один из наиболее интересных и, пожалуй, самых распространенных феноменов — синдром бедности при нормальном доходе. О том, что это такое, «Газете.Ru» рассказала Наталья Швецова, экономист, управляющий партнер консалтинговой компании «Швецова и Партнеры».

По ее словам, обычно мы говорим о доходах, расходах, инвестициях, но куда реже о внутренних психологических установках, которые определяют наше отношение к финансам. Укоренившийся с детства способ воспринимать экономическую реальность формируется годами и буквально «вшивается» в образ жизни. И главное — проявляется он не в роскоши с большими ценниками, а в мелочах, где особенно ясно видно, что деньги для многих из нас не только цифры, но еще и эмоции.

«Страх бедности часто закрепляется в человеке еще в детстве. Инертные, передающиеся через поколения, модели поведения не обязательно рождаются из личного опыта. Иногда достаточно, чтобы родители жили в условиях постоянной нехватки, экономии, тревоги за завтрашний день, и вот уже ребенок впитывает это как норму. Такие установки создают прочные психологические паттерны. Человек привыкает вести свои финансовые дела определенным образом, не потому что так рационально, а потому что так «безопаснее». Вопреки ожиданиям, повышение дохода эти паттерны почти не меняет. Деньги приходят, а чувство дефицита остается», — рассказала экономист.

Самый яркий симптом — когда человек начинает свой выбор с ценника, а не с потребности, то есть «что я могу себе позволить по минимальной цене?».

«В ресторане меню читается слева направо, сначала взгляд падает на стоимость, и только потом на блюдо. Привычка, доведенная до автоматизма, не меняется с ростом зарплаты. Человек может зарабатывать вполне достаточно, чтобы не считать каждую копейку, но внутренний фильтр продолжает работать так, словно живет в условиях непрекращающейся угрозы», — объяснила эксперт.

И речь здесь совсем не о каких-то роскошных решениях, как выбор яхты, элитного автомобиля или загородного дома. Синдром бедности проявляется, наоборот, в самых маленьких суммах.

«Даже при хорошем доходе, человеку трудно запланировать отпуск, потому что разница в 20 тысяч рублей между билетами кажется непреодолимым препятствием. Любая поездка вызывает цепочку сомнений: «А стоит ли переплачивать? А вдруг потом не хватит денег?» Фактически, человек не отпуск выбирает, а выбирает как избежать тревоги», — добавила Швецова.

Показательные примеры наблюдаются и в повседневной жизни. Есть люди с нормальным, а то и высоким достатком, которые, казалось бы, давно могли бы позволить себе расслабиться. У них есть статус, положение, образование, карьера. Но привычки, сформированные в иной эмоциональной среде, продолжают диктовать поведение.

«Кто-то приносит в ресторан свой алкоголь и неловко пытается пить «из-под полы», кто-то долго выбирает самое дешевое такси, хотя экономия укладывается в 100-200 рублей, а кто-то не может отпустить ситуацию и наслаждаться отдыхом, потому что в голове непрерывно идет подсчет всех возможных надбавок, чаевых, доплат и кэшбэка», — сказала эксперт.

Так устроен психологический механизм защиты. Если мы мало потратили — значит, сохранили ощущение безопасности. Но парадокс заключается в том, что данная модель делает жизнь не богаче, а беднее. Даже не столько финансово, сколько эмоционально. Человек, как будто, все время живет в ожидании дефицита, даже когда объективно никакого дефицита нет.

«К счастью, «синдром бедности» не является чем-то неизменным. Его вполне можно распознать и постепенно ослабить. Первым шагом становится осознанная аналитика. Если доход нормальный, а тревога вокруг денег остается непропорционально высокой, значит, проблема не в финансах, а во внутренних установках. Далее, важно научиться переключать внимание. Начинать выбор с вопроса «что мне нужно?», а не «сколько это стоит?». Позволять себе небольшие, но регулярные траты на комфорт, чтобы мозг привык к тому, что мир не рушится от дополнительно потраченных двухсот рублей. Планировать отпуск, исходя из желания и возможности, а не страха переплатить. Постепенно создается новая, более устойчивая финансовая идентичность», — объяснила она.

И самое важное: адекватное, здоровое отношение к де ньгам не определяется уровнем дохода. Оно определяется ощущением внутренней опоры.

«Когда есть уверенность в завтрашнем дне, разница в пару тысяч или даже двадцать тысяч рублей перестает быть препятствием для принятия решений. Человек начинает жить, а не обороняться от придуманной «бедности». И дает место свободе. Спокойной, зрелой и устойчивой», — резюмировала экономист.

