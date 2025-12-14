В четырех аэропортах отменили временные ограничения

Росавиация: ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в четырех аэропортах

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в четырех аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Пскова, Геленджика, Грозного, Краснодара, Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Он также сообщал, что прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту «Пулково» осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее аэропорт Калуги приостановил полеты.