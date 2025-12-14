На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине принудительную мобилизацию стали проводить вместе с цыганами

РИА Новости: в Одессе сотрудники ТЦК привлекают цыган для проведения рейдов
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) стали проводить свои рейды вместе с цыганами. Об этом сообщила РИА Новости жительница города.

По ее словам, «титушки» (речь идет о представителях полукриминальных структур, сопровождающих представителей ТЦК в ходе принудительной мобилизации. — «Газета.Ru») уже нанимают цыган. Женщина назвала их «безбашенными», а также «наркоманами».

«И при (главе Одесской городской военной администрации Сергее. — «Газета.Ru») Лысаке стало их больше», — сказала она.

4 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения Вооруженных сил.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Украинские власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они пытаются всеми способами выехать из страны, часто рискуя жизнью. В социальных сетях публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.

Ранее в Раде назвали фейками «почти все» видео о принудительной мобилизации на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
