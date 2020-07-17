Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей. Об этом сообщает Sporf.
Французский специалист провел на посту наставника «сливочных» 209 игр и сумел завоевать 11 различных кубков.
Напомним, что чаще всего «Реалу» под руководством Зидана покорялась Лига чемпионов. «Сливочные» непрерывно пополняли клубный музей самой престижной наградой в европейском клубном футболе с 2016 по 2018 год.
В нынешнем сезоне мадридцы еще не потеряли шансы на победу и продолжают погоню за Кубком чемпионов.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» впервые за шесть лет осталась без внутренних трофеев.
�� Won 11 trophies as @RealMadrid manager.— SPORF (@Sporf) July 16, 2020
�� A trophy every 19 games.
✅ Only manager ever to win back-to-back-to-back @ChampionsLeague titles.
�� Is Zinedine Zidane the best manager in the world right now? pic.twitter.com/xuxuTQ1H0G