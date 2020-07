Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей. Об этом сообщает Sporf.

Французский специалист провел на посту наставника «сливочных» 209 игр и сумел завоевать 11 различных кубков.

Напомним, что чаще всего «Реалу» под руководством Зидана покорялась Лига чемпионов. «Сливочные» непрерывно пополняли клубный музей самой престижной наградой в европейском клубном футболе с 2016 по 2018 год.

В нынешнем сезоне мадридцы еще не потеряли шансы на победу и продолжают погоню за Кубком чемпионов.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» впервые за шесть лет осталась без внутренних трофеев.

Won 11 trophies as @RealMadrid manager.



A trophy every 19 games.



✅ Only manager ever to win back-to-back-to-back @ChampionsLeague titles.



Is Zinedine Zidane the best manager in the world right now? pic.twitter.com/xuxuTQ1H0G