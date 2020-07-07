Ткаченко поделился мнением о перспективах Смолова в чемпионате Испании

Футбольный агент Герман Ткаченко, представляющий интересы российского нападающего «Сельты» Федора Смолова, поделился мнением о перспективах своего клиента в чемпионате Испании. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, ситуация с дальнейшим пребыванием 30-летнего форварда в Ла Лиге будет решаться по окончании текущего сезона.

«В клубе к Федору относятся нормально, профессионально и позитивно. В данный момент нет смысла рассуждать о том, где он окажется потом. Будут предложения — будем рассматривать», — сказал Ткаченко.

Напомним, что правами на Смолова владеет московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор Москвы для проведения игр отборочного турнира Лиги наций в 2020 году.