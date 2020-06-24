«Сельта» готова отдать за Смолова €6 млн

Испанская «Сельта» намерена сохранить в своем составе российского нападающего Федора Смолова, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», сообщает Cadena SER.

По информации источника, клуб готов отдать за трансфер российского игрока €6 млн в том случае, если «Сельте» удастся остаться в высшем дивизионе чемпионата Испании. При этом €2 млн могут быть выплачены дополнительно в виде бонусов.

Смолов пополнил состав «Сельты» в зимнее трансферное окно 2020 года. За испанскую команду он провел семь игр и оформил один гол.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича.