Умер легендарный тренер сборной СССР по гандболу

На 92-м году жизни умер тренер сборной СССР по гандболу Анатолий Евтушенко, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Евтушенко возглавлял сборную СССР на протяжении 20 лет. Под его руководством советская сборная побеждала на Олимпиадах 1976 и 1988 годов.

Также Евтушенко работал с национальной женской сборной Австрии и с местным клубом «Хипо», который много раз становилась обладателем Кубка европейских чемпионов.

25 декабря 2025 года чемпион Олимпийских игр 1972 года по легкой атлетике Анатолий Бондарчук ушел из жизни в возрасте 85 лет.

О причинах смерти бывшего спортсмена не уточняется. На ОИ-1972 в Мюнхене Бондарчук одержал победу с рекордом Игр, в 1969 году легкоатлет установил два мировых рекорда. Помимо золота Олимпийских игр, в активе Бондарчука есть медаль высшей пробы чемпионата Европы.

Ранее норвежский биатлонист умер в возрасте 27 лет.