Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Умер легендарный тренер сборной СССР по гандболу

Умер тренер сборной СССР по гандболу Евтушенко
Федерация гандбола России/VK

На 92-м году жизни умер тренер сборной СССР по гандболу Анатолий Евтушенко, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Евтушенко возглавлял сборную СССР на протяжении 20 лет. Под его руководством советская сборная побеждала на Олимпиадах 1976 и 1988 годов.

Также Евтушенко работал с национальной женской сборной Австрии и с местным клубом «Хипо», который много раз становилась обладателем Кубка европейских чемпионов.

25 декабря 2025 года чемпион Олимпийских игр 1972 года по легкой атлетике Анатолий Бондарчук ушел из жизни в возрасте 85 лет.

О причинах смерти бывшего спортсмена не уточняется. На ОИ-1972 в Мюнхене Бондарчук одержал победу с рекордом Игр, в 1969 году легкоатлет установил два мировых рекорда. Помимо золота Олимпийских игр, в активе Бондарчука есть медаль высшей пробы чемпионата Европы.

Ранее норвежский биатлонист умер в возрасте 27 лет.
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+