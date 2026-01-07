Размер шрифта
Татьяна Тарасова рассказала, будет ли она смотреть Олимпиаду

Татьяна Тарасова заявила, что будет смотреть Олимпиаду
Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что будет смотреть Олимпиаду 2026 года, передает Sport24.

«Лично я планирую смотреть Олимпийские игры. Я вообще очень люблю все зимние виды спорта. Естественно, фигурное катание обязательно посмотрю. Кроме этого, буду смотреть все, что будут транслировать», — сказала Тарасова.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее известный тренер назвал самый запоминающийся момент 2025 года.
 
