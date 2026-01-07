Полет упавшего вертолета в Пермском крае мог быть несанкционированным

Прокуратура: упавший в Пермском крае вертолет мог лететь несанкционированно

Полет упавшего в Пермском крае частного вертолета, по предварительным данным, мог быть несанкционированным. Об этом сообщили ТАСС в Уральской транспортной прокуратуре.

«Обстоятельства выясняются. Предварительно, полет несанкционированный, устанавливаем», — сообщили в надзорном органе.

7 января двухместный частный вертолет разбился на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Бардымском районе.

По данным ГУ МЧС России по региону, в результате падения два человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, разбившимся судном оказался вертолет Robinson R44. По факту крушения ведомством организована проверка.

Ранее появились кадры крушения вертолета в Пермском крае.