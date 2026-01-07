Власти призвали московских водителей отказаться от поездок из-за снегопада

В Москве в четверг, 8 января ожидается сильный снегопад и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«По прогнозу синоптиков, завтра с 18:00 до 21:00 следующего дня в Москве ожидаются снегопад, сильный ветер до 18 м/с. Возможно образование гололедицы», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе призвали водителей проявлять особую внимательность при въезде на мосты и эстакады и съезде с них, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров и не парковать автомобили под деревьями и ненадежными конструкциями.

«Рекомендуем отложить поездки на автомобиле и использовать городской транспорт». — указали в Дептрансе.

До этого в Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса, пострадал водитель легковой машины.

Ранее сразу трое зацеперов залегли на трамвае в Екатеринбурге.