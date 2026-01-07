Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Власти призвали московских водителей отказаться от поездок из-за снегопада

Дептранс Москвы призвал водителей пересесть на городской транспорт из-за снега
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Москве в четверг, 8 января ожидается сильный снегопад и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«По прогнозу синоптиков, завтра с 18:00 до 21:00 следующего дня в Москве ожидаются снегопад, сильный ветер до 18 м/с. Возможно образование гололедицы», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе призвали водителей проявлять особую внимательность при въезде на мосты и эстакады и съезде с них, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров и не парковать автомобили под деревьями и ненадежными конструкциями.

«Рекомендуем отложить поездки на автомобиле и использовать городской транспорт». — указали в Дептрансе.

До этого в Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса, пострадал водитель легковой машины.

Ранее сразу трое зацеперов залегли на трамвае в Екатеринбурге.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574855_rnd_5",
    "video_id": "record::64e63061-fa63-4024-a511-fbec47dbb644"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+