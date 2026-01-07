Власти США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

Утверждается, что продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться неопределенный срок, а санкции будут ослаблены. По данным телеканала, Вашингтон намерен приобрести более 50 млн баррелей венесуэльской нефти.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

Ранее Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции.