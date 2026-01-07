Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

В порту голландского Роттердама из-за снегопада перестали работать контейнерные терминалы

РИА: контейнерные терминалы приостановили работу в порту Роттердама из-за снега
Global Look Press

Несколько контейнерных терминалов в порту нидерландского Роттердама — крупнейшем в Европе — временно приостановили работу или функционируют с пониженной загрузкой из-за сильного снегопада. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.

По ее словам, ухудшение видимости в портовой зоне не повлияло на движение судов, однако общая активность снизилась.

«Некоторые контейнерные терминалы временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за снега», — рассказала Хесселинк.

Она уточнила, что серьезное воздействие снегопад оказывает на наземную логистику: движение автомобильного и железнодорожного транспорта в портовой зоне существенно осложнено.

7 января синоптики Гидрометцентра выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье. По их данным, неблагоприятные условия начнут формироваться вечером 8 января. Как уточнили специалисты, в Москве с 18:00 8 января до 21:00 9 января ожидаются сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. В Московской области аналогичное предупреждение вступит в силу раньше — с 15:00 8 января.

Ранее порт Роттердама прекратил обслуживать контейнеровозы из-за забастовки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574795_rnd_7",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+