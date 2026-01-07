В порту голландского Роттердама из-за снегопада перестали работать контейнерные терминалы

Несколько контейнерных терминалов в порту нидерландского Роттердама — крупнейшем в Европе — временно приостановили работу или функционируют с пониженной загрузкой из-за сильного снегопада. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.

По ее словам, ухудшение видимости в портовой зоне не повлияло на движение судов, однако общая активность снизилась.

«Некоторые контейнерные терминалы временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за снега», — рассказала Хесселинк.

Она уточнила, что серьезное воздействие снегопад оказывает на наземную логистику: движение автомобильного и железнодорожного транспорта в портовой зоне существенно осложнено.

7 января синоптики Гидрометцентра выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье. По их данным, неблагоприятные условия начнут формироваться вечером 8 января. Как уточнили специалисты, в Москве с 18:00 8 января до 21:00 9 января ожидаются сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. В Московской области аналогичное предупреждение вступит в силу раньше — с 15:00 8 января.

