Россиянина, который расправился с чужой собакой, чтобы спасти свою, оштрафовали

Житель Подмосковья, который погубил чужую собаку, спасая свою, заплатит 25 тысяч

Житель Подмосковья изрезал ножом чужую собаку, пытаясь спасти свою, и получил штраф. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел на территории частного сектора в подмосковной Лобне. Немецкая овчарка по кличке Макс сбежала со своего участка и набросилась на эстонскую гончую, которая находилась на прогулке.

Хозяин гончей, пытаясь разнять дерущихся собак, достал нож и ударил им овчарку несколько раз. Сын владельца Макса доставил раненого пса к ветеринарам, но спасти его не удалось.

Сам владелец животного настаивал на возбуждении уголовного дела, утверждая, что мужчина умышленно расправился с его питомцем, а также угрожал его сыну. Однако полиция состава преступления в действиях собачника не нашла.

Тогда пострадавший обратился с иском в Лобненский городской суд. Он потребовал, чтобы оппонент возместил ему расходы на воспитание Макса, а также оплатил стоимость щенка аналогичной породы — всего 100 тыс. рублей, но по решению суда истец получит лишь 25 тыс. за причиненный моральный вред.

Ранее в Приморье собаку обстреляли из окна автомобиля и увезли в неизвестном направлении.