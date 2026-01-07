Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянина, который расправился с чужой собакой, чтобы спасти свою, оштрафовали

Житель Подмосковья, который погубил чужую собаку, спасая свою, заплатит 25 тысяч
ranger_thegshepherd/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Житель Подмосковья изрезал ножом чужую собаку, пытаясь спасти свою, и получил штраф. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел на территории частного сектора в подмосковной Лобне. Немецкая овчарка по кличке Макс сбежала со своего участка и набросилась на эстонскую гончую, которая находилась на прогулке.

Хозяин гончей, пытаясь разнять дерущихся собак, достал нож и ударил им овчарку несколько раз. Сын владельца Макса доставил раненого пса к ветеринарам, но спасти его не удалось.

Сам владелец животного настаивал на возбуждении уголовного дела, утверждая, что мужчина умышленно расправился с его питомцем, а также угрожал его сыну. Однако полиция состава преступления в действиях собачника не нашла.

Тогда пострадавший обратился с иском в Лобненский городской суд. Он потребовал, чтобы оппонент возместил ему расходы на воспитание Макса, а также оплатил стоимость щенка аналогичной породы — всего 100 тыс. рублей, но по решению суда истец получит лишь 25 тыс. за причиненный моральный вред.

Ранее в Приморье собаку обстреляли из окна автомобиля и увезли в неизвестном направлении. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574849_rnd_7",
    "video_id": "record::e0293bfe-28d3-4a48-b231-466ec039c4ff"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+