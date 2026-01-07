В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

ЦГМС: на Кубани 8-9 января ожидаются ливни, мокрый снег и ветер до 35 м/с

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае, прогнозируется комплекс опасных метеорологических явлений. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По его данным, 8-9 января в горных районах Кубани (за исключением Сочи) ожидается очень сильный ветер с порывами до 30–35 метров в секунду.

Местами по региону прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ливни с грозами и шквалистым ветром.

В ЦГМС также предупредили о возможных подъемах уровней воды на малых реках бассейна Кубани в Апшеронском, Белореченском и Мостовском районах, а также на реках юго-западной части края и Черноморского побережья, местами — до неблагоприятных отметок.

Синоптики добавили, что 9-10 января в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, образование гололеда.

7 января синоптики Гидрометцентра выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье. По их данным, неблагоприятные условия начнут формироваться вечером 8 января. Как уточнили специалисты, в Москве с 18:00 8 января до 21:00 9 января ожидаются сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. В Московской области аналогичное предупреждение вступит в силу раньше — с 15:00 8 января.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.