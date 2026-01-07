Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

ЦГМС: на Кубани 8-9 января ожидаются ливни, мокрый снег и ветер до 35 м/с
Алексей Даничев/РИА Новости

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае, прогнозируется комплекс опасных метеорологических явлений. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По его данным, 8-9 января в горных районах Кубани (за исключением Сочи) ожидается очень сильный ветер с порывами до 30–35 метров в секунду.

Местами по региону прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ливни с грозами и шквалистым ветром.

В ЦГМС также предупредили о возможных подъемах уровней воды на малых реках бассейна Кубани в Апшеронском, Белореченском и Мостовском районах, а также на реках юго-западной части края и Черноморского побережья, местами — до неблагоприятных отметок.

Синоптики добавили, что 9-10 января в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, образование гололеда.

7 января синоптики Гидрометцентра выпустили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье. По их данным, неблагоприятные условия начнут формироваться вечером 8 января. Как уточнили специалисты, в Москве с 18:00 8 января до 21:00 9 января ожидаются сильный снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с, а также гололедица и снежные заносы на дорогах. В Московской области аналогичное предупреждение вступит в силу раньше — с 15:00 8 января.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574909_rnd_2",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+