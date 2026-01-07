Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила православных с Рождеством Христовым. Она обратилась к верующим на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня наши христианские православные братья отмечают Рождество Христово. В этот важный день традиционного праздника хочу искренне поздравить с Рождеством», — написала политик.

Мелони по своей политической принадлежности относится к консерваторам. 25 декабря она также поздравила с Рождеством итальянских католиков.

7 января также сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио передал на днях поздравление министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с православным Рождеством.

Россиян с Рождеством поздравил президент страны Владимир Путин. В Рождественскую ночь российский лидер присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с ним Рождество встретили Герои России.

Ранее Лукашенко поздравил православных белорусов с Рождеством Христовым.