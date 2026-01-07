В Турции призвали создать союз с Россией, Ираном и Китаем

Турции следует создать союз с Россией, Ираном и Китаем на фоне атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчека.

«Союз Турции с Россией, Ираном и Китаем создаст историческую силу, которая предотвратит региональную и мировую войну и предотвратит империалистическое влияние США», — говорится в документе.

Перинчек добавил, что ключевым фактором безопасности Турции являются национальные силы и «нерушимый союз государства и народа».

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала главу Белого дома к миру и диалогу.

Ранее журналисты рассказали о звездных соседях Мадуро в СИЗО.