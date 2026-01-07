Размер шрифта
Американский журналист заявил, что США захватили российский нефтяной танкер

Журналист Томлинсон: США захватили нефтяной танкер России «Маринера» в Атлантике
Соединенные Штаты захватили российский нефтяной танкер «Маринера» до прибытия флотилии военных кораблей РФ. Об этом сообщил корреспондент Fox News Лукас Томлинсон в соцсети X.

«По словам официальных лиц, американские военные поднялись на борт танкера, попадающего под санкции, между Исландией и Британскими островами до того, как туда прибыли российские военные корабли и подводная лодка», — написал он.

Захват судна, который может обострить напряженность в отношениях США с Россией, произошел после того, как танкер, первоначально известный как Bella-1, якобы проскользнул через американскую морскую «блокаду» танкеров, находящихся под санкциями, и отклонил требования береговой охраны США остановиться.

В МИД России заявили, что Москва с обеспокоенностью отслеживает аномальную ситуацию вокруг «Маринеры». Судно плавает в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом РФ и в полном соответствии с нормами международного морского права, отметили в министерстве. Там назвали пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру «немотивированным».

Ранее в МИД осудили задержание Швецией российского судна «Адлер».

