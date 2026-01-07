В кабмине ФРГ заявили, что США не смогли убедительно доказать законность операции в Венесуэле

Корнелиус: США не доказали в СБ ООН законность операции в Венесуэле

США не смогли убедительно доказать соответствие своей операции в Венесуэле международному праву на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус, передает ТАСС.

«В любом случае США там не смогли убедительно доказать, что их действия были в соответствии с международным правом», — сказал он журналистам на брифинге.

Корнелиус отметил, что немецкому правительству сложно дать правовую оценку действиям США. Германии требуется время для прояснения ситуации, добавил официальный представитель кабмина ФРГ.

3 января Соединенные Штаты нанесли удары по объектам в Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро. В данный момент он находится в Нью-Йорке, где его будут судить по нескольким обвинениям, включая наркотерроризм.

Глава ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность эскалацией ситуации, отметив, что действия США создают «опасный прецедент». Его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что в ООН обеспокоены «возможным усилением нестабильности в стране и потенциальными последствиями для региона».

