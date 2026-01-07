Росздравнадзор назвал количество «Осельтамивира» в стране

Противовирусный препарат «Осельтамивир» имеется в наличии по всей России, его производство и поставки идут в плановом режиме, в феврале и марте запланирован ввод в оборот свыше 122 тыс. упаковок в форме порошка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора, передает РИА Новости.

По данным ведомства, препараты российского и иностранного производства имеются в наличии по всей стране.

«Их производство, поставки и ввод в гражданский оборот идут в плановом режиме и соответствуют среднегодовым показателям», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ноябре-декабре в оборот были введены суспензия и порошок «Осельтамивир» — более 85 тыс. упаковок и свыше 72 тыс. упаковок соответственно. При этом до конца января будут дополнительно поставлены капсулы в дозировках 75, 45 и 30 миллиграммов — суммарно более 1,3 млн упаковок.

Специалисты добавили, что если противовирусный препарат отсутствует в аптеке в форме суспензии или порошка, то капсулы можно использовать, растворив в воде.

