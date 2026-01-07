Размер шрифта
Захарова прокомментировала слова Мерца о бегстве украинцев в Германию

Захарова прокомментировала требование Мерца остановить бегство украинцев в ФРГ
Axel Schmidt/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале интерпретировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца к Украине остановить массовый выезд молодых мужчин в ряд стран Евросоюза (ЕС), включая ФРГ.

«Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, (Владимир) Зеленский не всех перемолол, и «ще не вмерла», — написала она.

7 января канцлер Германии потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предпринять меры для прекращения массового отъезда украинцев в страны ЕС. По словам канцлера, украинским властям следует заставить жителей работать у себя в стране, а не переезжать в европейские государства.

В ноябре Мерц заявил, что все украинские беженцы в Германии, которые трудоспособны, должны найти себе работу, а не жить на пособие. По его словам, уровень занятости украинских беженцев в ФРГ остается на одном из самых низких уровней среди стран ЕС и составляет менее 30%. В то же время в некоторых других странах он превышает 70-80%, отметил канцлер. Мерц напомнил, что Германия изменила правовой статус для беженцев с Украины, и теперь они будут получать меньше материальной поддержки.

Ранее в ФРГ призвали депортировать беженцев из Сирии и годных к службе украинцев.

