Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Патриарх Кирилл объяснил, почему многие страны «ополчились» против России

Патриарх Кирилл объяснил, почему на Россию на Западе «многие ополчились»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, почему многие страны Запада «ополчились против России». Об этом он рассказал в эфире «России-1».

Он признался, что много думал на эту тему и нашел несколько ответов.

«Все не случайно, потому что мы представляем очень привлекательную альтернативу цивилизационного развития. Мы предлагаем ценности, от которых Запад отказался и отказывается», — сказал он.

Патриарх также добавил, что в странах Запада под лозунгом защиты прав человека происходит разрушение человеческой нравственности.

7 января Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с праздником Рождества Христова и Новолетием.

Глава РПЦ напомнил, что Рождество является праздником в честь рождения Иисуса Христа, которого христиане считают центральной фигурой всей мировой истории. 7 января Рождество вместе с Русской православной церковью отмечают также ряд поместных православных церквей, старообрядцы и греко-католики. После праздника, с 8 по 17 января, у православных верующих продолжаются святки — дни, посвященные особому духовному торжеству.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл призвал родителей приучать детей к посту.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27574711_rnd_4",
    "video_id": "record::3d5d5315-57e6-41dd-99f9-0b9f517def93"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+