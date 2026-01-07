Патриарх Кирилл объяснил, почему многие страны «ополчились» против России

Патриарх Кирилл объяснил, почему на Россию на Западе «многие ополчились»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, почему многие страны Запада «ополчились против России». Об этом он рассказал в эфире «России-1».

Он признался, что много думал на эту тему и нашел несколько ответов.

«Все не случайно, потому что мы представляем очень привлекательную альтернативу цивилизационного развития. Мы предлагаем ценности, от которых Запад отказался и отказывается», — сказал он.

Патриарх также добавил, что в странах Запада под лозунгом защиты прав человека происходит разрушение человеческой нравственности.

7 января Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с праздником Рождества Христова и Новолетием.

Глава РПЦ напомнил, что Рождество является праздником в честь рождения Иисуса Христа, которого христиане считают центральной фигурой всей мировой истории. 7 января Рождество вместе с Русской православной церковью отмечают также ряд поместных православных церквей, старообрядцы и греко-католики. После праздника, с 8 по 17 января, у православных верующих продолжаются святки — дни, посвященные особому духовному торжеству.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл призвал родителей приучать детей к посту.