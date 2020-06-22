Экс-владелец «Спартака» заявил, что Кокорину было стыдно за матч с «Ростовом»

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин Нападающий «Сочи» Александр Кокорин
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин
РИА Новости

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что нападающему «Сочи» Александру Кокорину было стыдно за матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане основной команды дончан на игру против черноморского клуба отправились воспитанники 2001, 2002 и 2003 годов рождения.

«Было видно, что Кокорина больше всех тяготил матч с «Ростовом». Он был чуть ли не единственным в команде, кому было стыдно, и кто понимал, что вообще происходит.

За это ему браво и аплодисменты. На фоне остальных Кокорин выделялся в лучшую сторону», — сказал Червиченко.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, кто будет играть против столичного ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).