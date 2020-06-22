Экс-владелец «Спартака» заявил, что Кокорину было стыдно за матч с «Ростовом»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что нападающему «Сочи» Александру Кокорину было стыдно за матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане основной команды дончан на игру против черноморского клуба отправились воспитанники 2001, 2002 и 2003 годов рождения.

«Было видно, что Кокорина больше всех тяготил матч с «Ростовом». Он был чуть ли не единственным в команде, кому было стыдно, и кто понимал, что вообще происходит.

За это ему браво и аплодисменты. На фоне остальных Кокорин выделялся в лучшую сторону», — сказал Червиченко.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, кто будет играть против столичного ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).