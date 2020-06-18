РФС принес извинения Федуну за ошибку в регламенте Олимп — Кубка России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация принесла извинения Леониду Федуну и московскому «Спартаку» за ошибку в регламенте Олимп — Кубка России.

Из-за технической ошибки возник спор, где должен проходить матч 1/2 финала турнира между красно-белыми и петербургским «Зенитом». На заседании исполкома РФС было принято решение провести игру в Санкт-Петербурге.

«Мы принесли свои извинения и Федуну, и «Спартаку» за ошибку в регламенте по Кубку. Это не подковерная борьба, это банальная человеческая ошибка, и ничего более. Люди, которые имели к этому отношение, больше не имеют отношения к футболу», — цитирует Алаева Sport24.

Полуфинальные матчи турнира запланированы на 18–19 июля.

Ранее Федун раскритиковал решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.