Опубликована зарплата гендиректора «Спартака» Цорна

Стали известны детали трудового договора генерального директора московского «Спартака» Томаса Цорна, заключенного с клубом. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, функционер зарабатывает порядка €1,2 миллиона. Отмечается, что попадания команды в еврокубки, а также завоевания ею внутрироссийских трофеев позволит Цорну получить дополнительные выплаты.

Напомним, что в настоящее время подопечные Доменико Тедеско занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Георгий Щенников вернулся в общую группу.