Агент: Федун не уйдет из «Спартака»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун планирует уйти из клуба, передает телекомпания «Новый Век».

«Никуда Федун не уйдет. Все заявления насчет передачи команды болельщикам — чистой воды популизм. Основная задача Федуна в «Спартаке» — это контроль за Тушино. Сколько бы он ни потратил на клуб, все равно останется в плюсе. Не секрет, что детскую школу «Спартака» хотят перевезти в Тарасовку, а историческую родину в Сокольниках отдать под элитные дома», — сказал Сафонов.

Напомни, Федун приобрел «Спартак» в 2003 году.

Ранее Федун раскритиковал решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.