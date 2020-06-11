Журналист Ортега оценил игру Смолова за «Сельту»

Испанский журналист Хосе Игнасио Ортега оценил игру россиянина Федора Смолова за испанскую «Сельту», передает News.ru.

Напомним, права на игрока принадлежат московскому «Локомотиву».

«Да, он забил важный гол мадридскому «Реалу», который навсегда останется в его памяти, но этого недостаточно. Если он сумеет остаток сезона провести на более-менее нормальном уровне, то он останется. Правда, если команда спустится в Сегунду то Смолов уйдет. Все будет зависеть от результата. Сможет ли он оказаться в какой-то другой команде, если с «Сельтой» не получится? Только если будут голы, одного мяча в ворота «сливочных» мало. Однако в любом случае это точно будет только средняя команда. Федор — талантливый футболист, но он проигрывает в других компонентах: в физической готовности, в характере», — сказал Ортега.

Ранее стали известны условия «Локомотива» по продаже Смолова в «Сельту».