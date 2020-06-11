Семин: не умею жалеть себя

Нападающий подольского «Витязя» Александр Семин, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), высказался об обилии травм в современном хоккее. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного коллектива.

По его словам, хоккей является очень контактным видом спорта, поэтому обойтись без повреждений невозможно.

Спортсмен заявил, что не умеет жалеть себя и отдается игре полностью, вследствие чего и получает травмы.

Напоследок, Семин назвал своих кумиров детства. Ими были Павел Буре и Сергей Федоров.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон считает, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин должен выиграть «Харт Трофи».