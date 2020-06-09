Матч Олимп — Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдет в Петербурге

Полуфинальный матч Олимп — Кубка России между «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает Sport24.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое прошло 9 июня в формате видеоконференции. В организации отметили, что в регламенте соревнований была допущена ошибка.

«При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе», — говорится в официальном сообщении.

Полуфинальные матчи турнира запланированы на 18–19 июля. В другой встрече подмосковные «Химки» сыграют с победителем игры между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России.