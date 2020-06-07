ФИФА заинтересовалась созданием потолка зарплат
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Международная федерация футбола (ФИФА) заинтересовалась созданием потолка зарплат, сообщает The Guardian.
Об этом проинформировал президент организации Джанни Инфантино. Он отметил, что в ФИФА уже начали работу в этой области, хотя специалистам пришлось столкнуться с различного рода проблемами, к примеру, корыстными интересами противодействующих лиц.
«Я слышал интересные предложения по большому ряду вопросов. Начиная от потолка зарплат, ограничения трансферных сумм, других механизмов налогообложения и заканчивая возможным требованием вносить средства в резервный фонд на случаи на манер сегодняшнего», — поделился глава ФИФА.
Ранее сообщалось, что в Катаре сдали третий стадион для ЧМ-2022.